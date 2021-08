Coronavirus, l'Asp attiva altri 28 centri di vaccinazione a Palermo e provincia: ora sono 44, ecco dove

L’Asp di Palermo amplia la rete di somministrazione del vaccino anticovid attivando altri 28 centri che si aggiungono ai 16, già, esistenti per un totale di 44 strutture a disposizione dell’utenza di città e provincia.

Dopo l'ordinanza del 13 agosto scorso del presidente della Regione (che impone l’istituzione di centri di vaccinazione nei comuni al di sotto del 60% di somministrazioni), il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, ha deciso di istituire le 28 nuove strutture che rimarranno attive fino al raggiungimento del 70% di ciclo vaccinale completo dei residenti.

“E’ una scelta che comporta un ulteriore sforzo organizzativo – ha sottolineato Daniela Faraoni – grazie al prezioso contributo dei Medici di medicina generale siamo in grado di capillarizzare ancora di più la rete di somministrazione. E’ una scelta dettata dai numeri e dall’esperienza maturata in questi mesi: la gente ha dimostrato di preferire la vaccinazione di prossimità. Oltre ai 16 già in funzione, altre 28 strutture sono a disposizione della comunità che avrà così la possibilità nel proprio comune di ricevere la vaccinazione anticovid. Saremo presenti fino a quando non si raggiungerà un uniforme percentuale di adesione che vede, comunque, il territorio dell’Asp (Palermo e provincia più il Comune di Lampedusa e Linosa, ndr) vicino alla soglia del 75% di vaccinati con almeno una dose”.

I nuovi centri vaccinali

I nuovi centri sono stati a attivati a: Borgetto (Guardia Medica di Piazza Vittorie Emanuele Orlando); San Cipirrello e San Giuseppe Jato (Guardia Medica di via Macello 2 di San Giuseppe Jato); Trappeto (Guardia Medica di via Fiume 53); Montelepre (Guardia medica di via Purpura 54/56); San Mauro Castelverde (Guardia Medica Corso Umberto); Sciara (Guardia Medica via Anime Sante 1); Trabia (Guardia Medica Via Giovanni Verga 4); Cerda (Guardia Medica via Alcide De Gasperi 1); Santa Flavia (Guardia Medica Via Alcide De Gaperi 19, Porticello); Ficarazzi (Centro vaccinale via Caduti di Nassiriya); Casteldaccia (Guardia Medica Largo Salaparuta 17); Altavilla Milicia (Guardia Medica via Oberdan 23); Torretta (Guardia Medica Piazza Vittorio Emanuele III); Terrasini (Guardia Medica Via Pozzo Vallone 1); Isola delle Femmine (Guardia Medica via Mattarella); Capaci (Guardia Medica via Mons. Vassallo); Blufi (Guardia Medica via Indipendenza 2); Petralia Soprana (Casa Protetta Contrada Zorba); Polizzi Generosa (Guardia Medica via Vinciguerra 17); Villabate (Centro vaccinazioni Corso Vittorio Emanuele 137); Altofonte (Palazzetto dello Sport Discesa Giardini 26); Monreale (Istituto Comprensivo Francesca Morvillo); Piana degli Albanesi (Via Giorgio Kastriota); Belmonte Mezzagno (Centro vaccinazione via Placido Rizzotto); Bolognetta (Guardia Medica via Romano 12); Mezzojuso (Guardia Medica via Palermo 30); Ciminna (Guardia Medica via Giovanni Falcone 2); Marineo (Guardia Medica via Agrigento).

