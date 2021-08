Palermo, fatale un tuffo a Barcarello: l'autopsia svela come è morto Alfredo Pezzino Rao

Alfredo Pezzino Rao è morto per essersi tuffato dalla scogliera di Barcarello in un punto dove l’acqua era troppo bassa. Si tratta dell'esto dell'autopsia sul corpo del 27enne. Dunque escluso un malore in acqua o un incidente con un natante. Lo confermano, oltre ai segni sul corpo, anche altri elementi che, come riporta Vincenzo Giannetto in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, gli inquirenti hanno analizzato. Alfredo indossava gli occhialini ma non aveva le pinne. Si è lanciato in mare credendo che in quella zona l’acqua fosse profonda, ma l’impatto gli è stato fatale.

In quel momento il giovane si trovava da solo e nessuno in zona si è accorto dell’incidente. Il decesso, secondo quanto appurato dall’autopsia, è avvenuto in pochi istanti. Poi la corrente ha trascinato il corpo al largo dove tre giorni dopo sarebbe stato avvistato da un catamarano, a due miglia dalla costa di Isola delle Femmine.

