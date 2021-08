Ancora incendi nel Palermitano, un'altra notte di roghi da Termini a San Cipirello

Sono ancora caldissime le temperature nel palermitano che continua a bruciare anche per roghi di sospetta natura dolosa. Questa mattina continua a bruciare la zona nei pressi di Giacalone. Un incendio divampato la scorsa notte.

Vigili del fuoco, personale del corpo forestale regionale e protezione civile hanno spento le fiamme a Termini Imerese, Trabia, Monreale, Borgetto, Partinico e San Cipirello.

Anche per oggi la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per incendi nella zona del Palermitano e in tutte le altre province esclusa Messina dove l’allerta è gialla.

