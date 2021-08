Al porto di Palermo trovate tre biciclette rubate, tunisino denunciato per incauto acquisto

A Palermo la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino per l’incauto acquisto di tre biciclette trovate nella sua disponibilità mentre si trovava al porto. Gli agenti in servizio presso l’Ufficio di polizia di frontiera marittima, nel corso dei controlli dei viaggiatori in partenza per la Tunisia, hanno notato sul portabagagli di una Bmw tre biciclette di cui l’autista non riusciva a dare spiegazioni circa la loro provenienza. Ha riferito di averle acquistate da uno sconosciuto presso il mercato di Ballarò per la somma di 360 euro. ma si trattava di bici di tipo professionale e di un valore commerciale complessivo di circa 20 mila euro risultate rubate. Le biciclette saranno restituite al proprietario, già individuato dai poliziotti.

