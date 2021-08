Coronavirus: chiude il drive-in per effettuare i tamponi a Palermo, da domani i non vaccinati pagano

Da domani il drive-in per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo, dove finora sono stati effettuati test rapidi gratuiti a tutta la popolazione, rimarrà chiuso, in conformità all’ordinanza numero 84 del presidente della Regione, Nello Musumeci, emessa nel pomeriggio. Lo dispone il commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa.

Il provvedimento prevede che gli screening in modalità drive-in con tamponi rapidi, per soggetti non vaccinati, siano a carico dell’interessato, quindi a pagamento. Il drive-in dell’hub vaccinale provinciale resta al momento chiuso anche per i cittadini vaccinati, a eccezione delle persone convocate dall’autorità sanitaria per effettuare un tampone.

La Fiera del Mediterraneo resta aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 - festività di Ferragosto comprese - per i vaccini e per le richieste di assistenza all’ufficio green pass.

