A Palermo prosegue il trasferimento delle salme dal cimitero dei Rotoli a Sant'Orsola

Ieri altre cinque salme sono state trasferite dal cimitero comunale di Palermo di Santa Maria dei Rotoli a quello di Sant'Orsola, nell’ambito del protocollo d’intesa fra l’amministrazione comunale e l’ente Camposanto di Santo Spirito, alla presenza delle famiglie.

«Prosegue l’operazione di trasferimento delle salme - spiega l’assessore comunale ai Cimiteri, Toni Sala - anche se non alla velocità che vorremmo. Quasi 70 famiglie hanno acquistato un loculo a Sant'Orsola, grazie alle operazioni di estumulazione e gli uffici comunali continueranno a contattare le famiglie per offrire loro questa possibilità. Un particolare ringraziamento va agli impiegati comunali e al personale dell’ente Camposanto per la disponibilità e l’impegno nel superare l’emergenza».

