Termini Imerese, sequestrati 18 chili di pesce non tracciato: multato un ambulante

La Guardia di finanza di Termini Imerese ha sequestrato 18 chili di prodotti ittici a un venditore ambulante in via Bevuto. Le fiamme gialle, durante il controllo, hanno accertato che l'ambulante, in regola per lo svolgimento dell’attività, non era in possesso della documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità del pesce.

I militari hanno segnalato l'uomo alla Capitaneria di Porto di Palermo per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità: per lui prevista una sanzione da 750 a 4.500 euro. Il prodotto sequestrato, ritenuto non idoneo al consumo dopo le analisi dell'Aso competente, è stato distrutto.

