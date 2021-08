Infarto in strada, anziano salvato da due poliziotti a Bagheria

Il tempestivo intervento di una pattuglia della polizia e la loro preparazione hanno salvato la vita ad un uomo di 80 anni colpito da infarto mentre si trovava per strada. Gli agenti, giunti in Corso Butera, hanno scorto un nugolo di gente che attorniavano una persona a terra esanime, con accanto due uomini che tentavano di soccorrerlo.

Prontamente gli agenti dopo aver allertato la Sala Operativa per l'invio di un’ambulanza, ed aver fatto allontanare la folla di curiosi hanno preso in mano la situazione, apprendendo dai due uomini, di cui uno infermiere, che molto probabilmente l’uomo aveva avuto in infarto e che nonostante le ripetute manovre di rianimazione attuate non si rilevava presenza né di respirazione né di battito cardiaco.

A quel punto uno dei due agenti ha iniziato a praticare la manovra del massaggio cardiaco, che protraeva per circa 20 minuti fino all’arrivo dei sanitari del 118, che grazie anche al defibrillatore, sono riusciti a stabilizzare l’anziana vittima.

© Riproduzione riservata