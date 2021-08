Mille chili di frutti di mare sequestrati sulla Palermo-Mazara, multa da 2 mila euro

Trasportava prodotti ittici privi di documentazione di tracciabilità acquistati in Puglia e pronti per essere rivenduti a Palermo. La polizia di Stato ha sequestrato oltre mille chili di frutti di mare tra cui cozze, fasolari, vongole ed ostriche elevando sanzioni per un totale di circa 2 mila euro all'autista di un furgone frigo.

Gli agenti hanno fermato il conducente lungo il raccordo autostradale della A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Mondello-Tommaso Natale, controllando il mezzo. Alla richiesta dei poliziotti di mostrare loro la documentazione che deve accompagnare qualsiasi prodotto alimentare trasportato, il conducente ha dichiarato di esserne sprovvisto.

L'intero carico è stato così sequestrato, il personale dell’Asp 6 di Palermo è intervenuto sul posto per accertarne l’idoneità al consumo. Tutto il carico, consistente in 1.200 chili di frutti di mare, è stato donato alla missione Speranza e Carità.

