"Cavalli maltrattati e animalista aggredita da un vetturino", la denuncia dell'Aidaa a Palermo

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha denunciato alla procura di Palermo il maltrattamento di cavalli a Palermo e l’aggressione subita da una volontaria Aidaa da un vetturino in piazza Massimo. Il 6 agosto la volontaria avrebbe visto i cavalli con le carrozze sotto il sole cocente e sarebbe stata aggredita verbalmente da un vetturino. La giovane ha chiesto l’intervento della polizia.

Nelle scorse settimane, nel giro di pochi giorni, due cavalli che trainavano delle carrozze sono stramazzati a terra davanti al teatro Massimo di Palermo, in piazza Verdi, e in via Roma. Il calesse trainato dal cavallo e guidato da un cocchiere è utilizzato, soprattutto dai turisti, per visitare la città ma il caldo degli ultimi giorni sta avendo ripercussioni anche sugli animali.

