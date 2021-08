Giallo a Palermo, 45enne trovato morto in un maneggio in viale Regione

Un uomo originario del Bangladesh di 45 anni, da tempo a Palermo con moglie e figli, è stato trovato morto in un maneggio nella zona di viale Regione Siciliana non distante da Città Giardino. Lo hanno trovato questa mattina all’apertura dell’attività. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

Il medico legale non ha trovato segni di violenza. Ancora non sono chiare le cause della morte. È intervenuto anche il pm. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato San Lorenzo. La procura ha disposto l’autopsia. Gli agenti hanno sentito i parenti per cercare di comprendere cosa facesse lì all’alba l’uomo. Secondo quanto raccontato da chi lo ha trovato nessuno lo conosceva e non lo avevano mai visto.

