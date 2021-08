Palermo, da domani nuovi orari alla hub della Fiera ma solo per vaccini e green pass

Cambiano di nuovo gli orari nell'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo, ma solo per i vaccini e i green pass. Per i tamponi, invece, resta la fascia oraria 8-11, decisa per via dell'emergenza caldo che ha messo a rischio cittadini e personale al lavoro.

Da domani, lunedì 9 agosto, i cancelli della Fiera saranno aperti dalle 9 alle 19 per chi deve fare il vaccino o richiedere la certificazione green pass.

Per tutti coloro che devono sottoporsi al tampone rapido (sempre in modalità drive-in), invece, si potrà entrare in Fiera dalle 8 alle 10,15 (orario di chiusura dei cancelli, mentre l’attività proseguirà fino alle 11).

In entrambi i casi l’accesso avverrà esclusivamente da via Anwar Sadat.

Intanto proseguono le iniziative per incentivare la campagna vaccinale. Nell'ambito del programma #VaccinInQuartiere, domani 9 agosto, dalle 13 alle 19, i medici e gli infermieri della struttura commissariale saranno a vaccinare alla Vucciria.

Nessuna prenotazione: i vaccini saranno in regime di open day in piazza Caracciolo. Basterà avere dai 12 anni (compiuti) in su e portare con se la propria tessera sanitaria e un documento di identità.

L’iniziativa è aperta sia a chi non ha ancora ricevuto la prima dose, sia a chi aspetta la seconda.

Con le immunizzazioni alla Vucciria, #VaccinInQuartiere arriva alla sua terza tappa, dopo Arenella e Vergine Maria. Insieme a tutte le altre campagne itineranti della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo (Accanto agli ultimi, #AperiVax, #VacciniTour e #NoVacciniNoRiparti, immunizzazioni degli uffici pubblici) ha permesso di raggiungere migliaia di persone, molte delle quali che ricevevano la loro prima dose di vaccino.

