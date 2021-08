Altavilla Milicia, 71enne muore in spiaggia dopo un malore: seconda vittima in 2 giorni nel Palermitano

Ancora una vittima al mare nel Palermitano. Un uomo è morto in spiaggia ad Altavilla Milicia: il bagnante di 71 anni si trovava nella spiaggia libera non distante dal lido della Capannina. Sono stati i gestori del lido a chiamare il 118.

Una volta arrivati i sanitari hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato riconsegnato alla famiglia. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto coordinate dalla Procura di Termini Imerese. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bagheria.

Si tratta della seconda vittima in una località balneare nel giro di poche ore. Ieri mattina un 62enne di Palermo è annegato a Isola delle femmine. Nonostante il mare fosse agitato, l'uomo aveva deciso di fare un bagno ma quasi subito si è trovato in difficoltà tra le onde. Gli addetti al salvataggio sono intervenuti e lo hanno riportato a riva ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

