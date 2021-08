Guardia di finanza, il colonnello Andrea Canale nuovo comandante del gruppo di Palermo

Nuovo comandante per il gruppo della Guardia di finanza di Palermo. Nella caserma "Francesco Puglisi", alla presenza del comandante Provinciale di Palermo Antonio Nicola Quintavalle Cecere, si è tenuta una breve cerimonia per l’avvicendamento nella carica di comandante del gruppo tra il colonnello Alessandro Coscarelli ed il colonnello Andrea Canale.

Il colonnello Coscarelli, che al termine di quattro anni di servizio al vertice del gruppo di Palermo si accinge ad assumere l’incarico di comandante provinciale di Rimini, ha ringraziato i militari dei reparti dipendenti per gli eccezionali risultati di servizio conseguiti nel suo periodo di comando, esprimendo a loro ed alle rispettive famiglie i suoi sentimenti di stima e sincero affetto.

Il generale Quintavalle ha ringraziato il colonnello Coscarelli per la collaborazione augurando buon lavoro al nuovo comandante del gruppo per il delicato incarico che si appresta ad assumere. Il colonnello Andrea Canale, 47 anni, di Latina, sposato e con 2 figli, proviene dalla Colombia dove ha svolto l’importante incarico di Esperto per la Sicurezza del Ministero dell’Interno per 8 anni. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

© Riproduzione riservata