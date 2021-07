Coronavirus: dipendente positivo, chiuso il bar di un circolo a Palermo

È stato chiuso per 10 giorni il ristorante e il bar del circolo Lauria a Mondello a Palermo. Uno dei dipendenti della ristorazione affidata ad una società esterna è risultato positivo al Covid. Camerieri, cuochi e baristi come da protocollo sono in isolamento fiduciario in attesa di eseguire i tamponi necessari per tornare al lavoro. Il circolo come spiega il presidente Andrea Vitale è regolarmente aperto.

"Un dipendente della società di ristorazione è risultato positivo durante i controlli di routine - dice -. Abbiamo comunicato a tutti i soci che sono venuti a contatto con lui quanto successo. Quando passeranno i giorni previsti dalla quarantena comunicheremo ai soci la riapertura del ristorante e del bar".

