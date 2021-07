Truffa dello specchietto, arrestato un siracusano a Baucina

Un 36enne, originario del siracusano, già noto alle Forze dell’Ordine è stato arrestato per la “truffa dello specchietto”. Lo scorso mese di giugno, ad un 70enne di Baucina è stato inseguito e obbligato a fermarsi in un luogo isolato. Il 36enne ha preteso un ingiusto e immediato risarcimento in denaro per un sinistro stradale mai avvenuto e costringendo il pensionato a prelevare al bancomat la somma di denaro da farsi consegnare.

Nonostante anche in questa occasione l'anziano per timore di ritorsioni avesse omesso di denunciare il fatto, i carabinieri sono riusciti a rintracciare, avvicinare e rassicurare il 70enne che ha raccontato l’accaduto.

Il 36enne è stato arrestato e si trova ora presso la casa circondariale “Antonino Burrafato” di Termini Imerese in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

© Riproduzione riservata