Rapine in villa a Mondello: arrestato un 27enne

Un 27enne palermitano, pluripregiudicato, della zona di via Castelforte, è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata. L’uomo si è reso responsabile, a breve distanza l’una dall’altra, di due irruzioni a scopo di rapina in altrettante ville di via Principe di Scalea.

Il 27enne aveva sorpreso i proprietari presenti all’interno delle loro abitazioni: nel primo caso, le urla della proprietaria avevano richiamato l’attenzione di un parente che, giunto in soccorso del familiare, era riuscito ad allontanare il malintenzionato. La seconda rapina è stata invece portata a termine ma gli è stata fatale per l'arresto di oggi.

Il proprietario della villa, sorpreso nel sonno, era stato costretto a soggiacere alle pretese del rapinatore: aveva dovuto cedere al 27enne 200 euro ed un pc portatile. Il ladro non aveva fatto i conti però con le pattuglie della polizia e quando la sala operativa allertata dalle vittime, ha diramato via radio la nota dell’accaduto, una delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presenti in zona ha impiegato pochi minuti per intercettare il 27enne.

L’uomo, aveva ancora la sacca e la refurtiva, è stato bloccato e arrestato. Denaro e pc sono stati restituiti al proprietario.

