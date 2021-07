Caldo e incendi in Sicilia: roghi nel Palermitano e nel Trapanese e canadair in azione

È allerta rossa in Sicilia per il caldo e per gli incendi, in particolare nella provincia di Palermo e Trapani. Nel capoluogo sono previsti, secondo la Protezione Civile, temperature intorno ai 42 gradi.

Intanto, canadair sono già in azione da questa mattina per cercare di spegnere l’incendio divampato ieri nella zona tra Partinico e Trappeto; le fiamme hanno lambito diverse villette sulla strada statale 187. Sono intervenute da ieri decine di squadre di vigili del fuoco e forestali.

Altri roghi nei monti Sicani e ad Alcamo nel Trapanese. Protezione Civile, forestale, vigili del fuoco, sono mobilitati dalle 18 di ieri pomeriggio per controllare le fiamme che sul versante nord ovest della montagna di Erice, che sovrasta la città di Trapani, ha divorato ettari di macchia mediterranea e minacciando alcune abitazioni. Il fuoco, alimentato dal forte vento di libeccio, è sceso lungo le pendici fino a Bonagia arrivando a ridosso delle case (come si vede dalla foto).

Una villetta è stata investita dalle fiamme ed ha subito alcuni danni prima che riuscissero a intervenire i vigili del fuoco. La strada provinciale 20 è stata chiusa dalle pattuglie della polizia municipale di Erice e Valderice per impedire il transito in direzione di Bonagia. Alcuni abitanti della zona di Santissimo Crocifisso e grotta contrada Emiliana hanno già dovuto lasciare le loro abitazioni.

Per oggi è prevista allerta arancione per caldo e incendi nel resto della Sicilia.

