Baretto di Mondello, rivolta sui social contro la chiusura: oggi una manifestazione

Lo sfratto al baretto di Mondello è una notizia che, dopo la pubblicazione su Gds.it, ha fatto il giro dei social e del web provocando un'indignazione generale.

Ed ecco perchè, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, gli amanti della borgata stanno organizzando una manifestazione per presidiare la zona questa mattina, quando un ufficiale giudiziario arriverà per intimare ai gestori di lasciare la struttura.

Sarà un sit-in pacifico con l'obiettivo di fare concludere la stagione estiva ai gestori, Vincenzo Schillaci e Clelia La Terra, e ai loro dipendenti.

Già un centinaio di persone ha manifestato la disponibilità a partecipare alla mobilitazione e sicuramente molte altre se ne aggiungeranno in queste ore. Anche l'avvocato dei gestori, Vincenzo Di Tanto, incontrerà sul posto l'ufficiale giudiziario.

