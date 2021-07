Sequestrato uno stabilimento balneare trasformato in discoteca a Isola delle Femmine: ballavano in 300

Sequestrato uno stabilimento balneare trasformato in discoteca a Isola delle Femmine. La scorsa notte, agenti del Commissariato di polizia “Mondello” ha scoperto che nella struttura c'erano circa 300 persone erano intente a ballare, assembrate su una piattaforma di circa 100 mq, senza mascherine e ben oltre l'orario di chiusura dei locali previsto da un'ordinanza del 21 giugno del Sindaco di Isola delle Femmine.

I poliziotti del Commissariato di Mondello hanno ritenuto di spostare la loro attenzione su Isola delle Femmine e Capaci dopo avere registrato una tendenza dei giovani palermitani a convergere e “migrare” in questi luoghi, ritenendoli forse meno controllati di Mondello, essendo stata la borgata marinara presidiata nelle ultime settimane attraverso molteplici controlli e servizi di “Alto Impatto” disposti dal Questore di Palermo, anche per infrenare le violazioni delle disposizioni volte al contenimento dei contagi.

Il blitz è stato preceduto da una paziente attività di osservazione nel corso della quale è stato registrato che i gestori abbassassero il volume della musica ad ogni passaggio di altre pattuglie delle Forze dell’Ordine lungo le adiacenze della struttura. Non era presente del igienizzante delle mani all'ingresso del locale ed in prossimità dei servizi igienici, nessuna adeguata informazione era disponibile sulle misure da adottare in relazione al contenimento della diffusione e contagio da Covid-19, l’ingresso era libero al pubblico senza pagamento ticket (e quindi dei relativi diritti Siae) e con consumazione facoltativa.

Sequestrata la piattaforma e l'intera area dello stabilimento utilizzata per ballare, dove vi era la strumentazione musicale del Dj, contestando sia l’esercizio di attività di pubblico spettacolo senza agibilità dei locali ed in mancanza della prescritta licenza summenzionata, sia l'organizzazione di una serata danzante abusiva nell'esercizio di attività imprenditoriale senza licenza di polizia in violazione del TULPS, disponendo la chiusura provvisoria delle attività accessorie alla balneazione per 5 giorni.

Infine, è stata applicata una ulteriore sanzione amministrativa connessa alla inosservanza della predetta ordinanza del Sindaco di Isola delle Femmine che prevede la chiusura degli esercizi pubblici entro l'una di notte.

