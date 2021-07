Chiede il patrocinio gratuito senza averne diritto: denunciato "furbetto" a Isola delle Femmine

Chiede il patrocinio gratuito senza averne diritto, ma viene scoperto e denunciato dalla guardia di finanza. Accade a Isola delle Femmine, dove i militari della Tenenza di Carini, che, durante gli accertamenti sui richiedenti una difesa con un legale a carico dello Stato, hanno individuato un beneficiario illecito.

In pratica, chi ha un reddito particolarmente basso (non superiore a euro 11.493,82 elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi), presenta un’istanza corredata dalla documentazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per il cosiddetto “accesso gratuito alla giustizia”.

Durante i controlli, la finanza ha scoperto che il richiedente, nell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato per il 2020 un reddito imponibile di circa 6mila euro, mentre il suo reddito accertato andava ben oltre . i 25 mila euro.

Il richiedente è stato denunciato all'autorità giudiziaria e rischia la reclusione da 1 a 5 anni di carcere e una multa sino a un massimo di 1.549 euro.

