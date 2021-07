Covid a Palermo, sta meglio e respira da solo il neonato ricoverato al Cervello

È stato estubato e respira autonomamente il bambino di due mesi ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Cervello di Palermo per Covid. Restano gravi invece, anche se fortunatamente stabili, le condizioni dell'altra bambina: la undicenne alla quale è stata diagnosticata la Variante Delta, mentre il più piccolo sembra sia stato colpito dalla Variante inglese.

Secondo la ricostruzione dei medici il neonato è stato contagiato dalla madre, anche lei positiva e in isolamento in questi giorni, a contagiare la più grande, invece, è stata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna.

E sono in isolamento domiciliare anche tre sanitari dell'Ospedale dei Bambini, entrati in contatto con la undicenne: sono risultati positivi ma erano vaccinati e non hanno sviluppato sintomi.

