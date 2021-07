Temporale nella notte a Palermo, allagamenti e sottopassi di viale Regione Siciliana chiusi

Notte di pioggia e di allagamenti a Palermo. I sottopassaggi della circonvallazione sono stati chiusi per precauzione dalla polizia municipale e anche i vigili del fuoco sono stati costretti ad alcuni interventi.

I tombini sono stati ostruiti dall'acqua caduta per il forte temporale che ha colpito Palermo fino all'alba. Le zone con maggiori disagi fanno parte dell'elenco che i palermitani ormai conoscono bene: via Ugo La Malfa, i sottopassaggi di viale Regione Siciliana, via Messina Marine, soprattutto nella zona in prossimità dell'ospedale Buccheri La Ferla. Auto sommerse dall'acqua anche fra via Imera e via Colonna Rotta, tratto che è stato necessario chiudere al traffico vista la massiccia quantità di acqua.

Ed è lì che sono entrati in azione i vigili del fuoco per liberare alcune auto rimaste intrappolate dall'acqua che ha invaso le carreggiate.

Allagato anche il sottopasso della Palermo-Sciacca, nella zona di Pagliarelli, anche questo inibito al traffico.

Sempre in città, le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato almeno un centinaio di interventi in scantinati e cortili allagati, in varie zone della città, da via Messina Marine a via Imera, zona Oreto, Ciaculli e Zisa. Per liberare gli automobilisti sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio.

Le forti piogge non hanno risparmiato neanche la provincia. Diversi gli interventi tra Carini e Isola delle Femmine per allagamenti e soccorso ad auto impantanate. A Bagheria chiuso il sottopasso della ferrovia.

