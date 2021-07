Percepivano buoni spesa senza averne diritto, 3 denunce fra Castelbuono e Pollina

Percepivano i buoni spesa senza averne diritto. Tre persone sono state denunciate dalla guardia di finanza di Cefalù fra Castelbuono e Pollina.

Fra le oltre 30 istanze analizzate presentate negli ultimi mesi fra Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, San Mauro Castelverde e Scillato, i finanzieri hanno scoperto in 3 casi che chi aveva richiesto l’aiuto statale in realtà non ne avevano diritto. Secondo gli investigatori, infatti, nell’istanza di accesso non era stato indicato di essere beneficiari di altre forme di sostegno economico: reddito di emergenza o reddito di Cittadinanza. Di conseguenza alle autocertificazioni mancavano i requisiti previsti nel bando.

I tre nuclei familiari sono stati quindi segnalati per il recupero delle somme già erogate, complessivamente circa 3 mila euro. Prevista anche una multa di tre volte la somma indebitamente percepita.

“L’attività di servizio – si legge in una nota - conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al corpo della guardia di finanza, a contrasto delle condotte tenute da coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio”.

