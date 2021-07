Incendio a Termini Imerese, chiuso tratto dell'autostrada Palermo-Catania

Un incendio ha bloccato l'autostrada A19 Palermo-Catania nei pressi della zona industriale di Termini Imerese per circa un’ora. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere le sterpaglie che per circa un chilometro sono andate in fiamme. Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas. Dopo circa un’ora il traffico è stato riaperto.

Questa mattina un incendio è divampato in un magazzino a San Nicola L’Arena, borgata marinara di Trabia, non distante dall’ufficio postale. Dentro l’immobile erano accatastati sedie, tavolini e suppellettili.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile per spegnere le fiamme. Indagini sono state avviate dai carabinieri per appurare l'origine del rogo.

