Covid a Palermo, apprensione per i due bimbi positivi ricoverati: neonato in Rianimazione

Le storie di due bambini si intrecciano fra i reparti degli ospedali di Palermo. Covid e tanta paura fra il Di Cristina e il Cervello dove da ieri sono ricoverati, rispettivamente, una bambina di 9 anni e un neonato di appena due mesi entrambi risultati positivi al Coronavirus.

Anche il paziente più piccolo, fino alle 20 di ieri sera, che pare non avesse malattie pregresse al contagio, aveva trovato posto all'Ospedale dei Bambini, poi è stato trasferito al Cervello, dove adesso è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sarebbe stato accertato, almeno in un caso, che il contagio sia avvenuto in ambito familiare. Ulteriori accertamenti verranno effettuati per capire se il ceppo che li ha contagiati è da ricollegare alla variante Delta che in Sicilia ha già provocato la prima vittima: di ieri la notizia relativa a un sessantenne di Marsala, con patologie pregresse e che aveva fatto solo la prima dose di vaccino.

Tutto questo in un contesto che fa registrare un boom di contagi nell’Isola: ieri 386, con un indice di positività del 4 per cento. E domani entra in vigore la zona rossa per Gela, quarto comune in Sicilia, insieme a Mazzarino, Riesi e Piazza Armerina.

