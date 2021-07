Operaio morto nel cantiere della Sirenetta a Mondello, eseguita l'autopsia

E’ stata eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Vincenzo Ribaudo, 42 anni, l’operaio di Belmonte Mezzagno morto dopo essere caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione al ristorante la Sirenetta, nel borgo palermitano di Mondello.

Da chiarire se Ribaudo sia caduto per un malore o per evento traumatico. La risposta arriverà nei prissimi mesi dai medici incaricati dalla procura. La salma sarà restituita ai familiari per celebrare i funerali. L’operaio lascia la moglie e due bimbe.

Si cerca ancora di fare luce su quanto accaduto la mattina di lunedì a Mondello: Ribaudo, al suo primo giorno di lavoro, è morto cadendo da un’altezza di tre metri e battendo la testa. Troppo gravi le ferite, inutili i tentativi di salvarlo. La procura ha aperto un’inchiesta e iscritto cinque persone nel registro degli indagati. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Mondello.

