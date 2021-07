Palermo, lutto nel mondo della scuola: è morta la professoressa Benita Licata Callari

E' morta la professoressa Benita Licata Callari. I messaggi di cordoglio che si sono susseguiti su Facebook alla triste notizia hanno sottolineato quanto fosse tenace come donna e come preside.

“Ciao ciclone Benita Licata - scrive in un post su Facebook la giornalista Alessandra Turrisi -, non ho mai conosciuto nessuno che avesse la tua carica esplosiva, ironica, energica, sagace, capace di travolgere tutto ciò che ti stava intorno. Hai amato il mondo scolastico come i tuoi affetti più cari e la scuola è stata una tua seconda famiglia”.

“Palermo - continua -, i ragazzi e le ragazze di questa città, delle periferie più difficili devono tanto a questa donna appassionata e colta, capace di prendere a parolacce chiunque, facendo ridere a crepapelle chiunque scambiasse due parole con lei. Una donna che ha molto sofferto e molto amato. Sei sempre stata sulle barricate, Benita, a combattere le battaglie in cui credevi. Mi mancherai, mancherai ai tuoi cari, mancherai a questa città”.

Un messaggio di cordoglio anche da Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars. “Benita Licata Callari era una donna tenace, coraggiosa, ricca di idee e di energie - si legge in una nota - che ha sempre messo a disposizione delle tante battaglie che ha intrapreso e sostenuto. Nel corso del suo lungo impegno sociale e politico ha saputo portare un importante contributo dentro e fuori il Partito. A nome mio personale e dei deputati del gruppo PD all’Ars esprimo il sincero cordoglio per la sua scomparsa”.

© Riproduzione riservata