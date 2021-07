Più monopattini in giro per Palermo, in arrivo altri 700 mezzi

Potenziato il servizio di condivisione dei monopattini elettrici a Palermo. Con un atto d'indirizzo, l'assessore Giusto Catania ha dato mandato al dirigente del servizio mobilità urbana di autorizzare l'implementazione della flotta del servizio di monopattino-sharing, incrementando di ulteriori 100 mezzi ciascuno i sette operatori già autorizzati a svolgere il servizio.

In questo modo si passerà dagli attuali 2.800 a 3.500 monopattini in servizio in città. Lo stesso tetto massimo sarà garantito anche ai nuovi operatori che volessero affacciarsi sul mercato palermitano, in ogni caso evitando di superare la quota totale dei 5.000 monopattini in esercizio a Palermo.

"L'uso del monopattino in condivisione - dice l'assessore alla mobilità urbana Giusto Catania - è una delle misure attivate dall'amministrazione per migliorare la sostenibilità della mobilità urbana e per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. Da qualche mese il servizio è attivo a Palermo e abbiamo registrato un importante trend di crescita nell'uso di questi veicoli. In questo modo stiamo offrendo un'alternativa alle automobili negli spostamenti casa/lavoro. Continuo a ritenere, tuttavia, che sia necessaria una modifica del Codice della Strada, al fine di garantire il massimo della sicurezza sull'uso dei monopattini in ambito urbano".

