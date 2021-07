Controlli nella movida a Palermo, multe e sequestri per tre locali del centro storico

Controlli, multe e sequestri nei luoghi della movida di Palermo. Nel fine settimana gli agenti del Nucleo Attività Produttive hanno sequestrato e multato tre locali, privi di denominazione d'insegna, ma aperti al pubblico, nei pressi della stazione centrale in via Rocco Pirri e via Torino e in corso dei Mille.

I primi due non erano in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e il terzo per la vendita di alimenti pronti e bevande. Inoltre, tutti e tre erano privi della registrazione sanitaria. Sono state elevate multe per oltre 11 mila euro e i tre esercizi commerciali sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo con affissione di sigilli.

Un altro controllo ha riguardato un market di via Dello Spezio, al Borgo Vecchio, dove è stata accertata la vendita per asporto dopo le ore 21 di bevande in bottiglie di vetro, sebbene vietato da ordinanza sindacale. L'esercizio commerciale è risultato inoltre privo del Piano di Autocontrollo Haccp (piano che contiene l’insieme delle misure da adottare per garantire la sicurezza igienica e l’integrità dei prodotti alimentari) e con gravi carenze igienico sanitarie. In totale sono stati emessi verbali per oltre 5.500 euro.

© Riproduzione riservata