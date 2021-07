Tentano di esportare all'estero 33 mila euro in contanti, multati tre tunisini a Palermo

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in collaborazione con i funzionari dell'Ufficio delle Dogane, hanno sorpreso tre tunisini mentre tentavano di esportare all'estero più di 30 mila euro in contanti.

I tre stavano per imbarcarsi sulla nave "Catania" diretta a Tunisi. La normativa nazionale in materia di circolazione transfrontaliera di valuta (D. Lgs. 195/2008) impone uno specifico obbligo di dichiarazione per coloro che attraversano a qualsiasi titolo i confini dello Stato e che abbiano al seguito denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10.000 euro.

Pertanto, i responsabili delle violazioni sono stati sanzionati e ammessi al pagamento della sanzione con oblazione immediata.

