Palermo, rissa sventata vicino alla stazione centrale: intervento della polizia nella notte

La polizia è intervenuta stanotte a Palermo, nei pressi della stazione centrale, dove stava per scoppiare una lite. I poliziotti hanno separato i litiganti poco prima che passassero alle mani.

Durante un servizio di controllo per le strade del centro storico, intorno alle 3 di notte, i poliziotti di pattuglia in via Maqueda hanno notato un capannello di persone che discuteva animatamente vicino alla stazione centrale e sono intervenuti separandoli prima che passassero dalle parole ai fatti.

Probabilmente, poco prima dell'arrivo dei poliziotti, si era già verificato uno scontro, pertanto la pattuglia ha chiamato i sanitari del 118 per poter prestare le prime cure a chi presentasse ferite. Le parti coinvolte sono state identificate. Da quanto emerso i gruppi in contesa erano composti sia da cittadini italiani che extracomunitari.

Dai primi riscontri sembrerebbe che la lite sia stata provocata da alcune battute scambiate tra i contendenti dei due gruppi e che sarebbero state interpretate come derisorie ed offensive, così da scaldare gli animi. Sono già in corso indagini per riscontrare la veridicità della versione resa dai protagonisti e per accertare eventuali, ulteriori responsabilità.

© Riproduzione riservata