Variante Delta, aumentano i casi in Sicilia: positivi 10 giovani sul volo da Valencia a Palermo

Aumentano i casi di variante Delta in Sicilia. Ne sono stati individuati altri dieci, come scrive Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola, ancora una volta in soggetti giovanissimi rientrati dalla Spagna, quasi tutti con un Valencia-Punta Raisi, "trovati positivi in aeroporto". Il commissario per l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa assicura che sono "in isolamento domiciliare con tracciamento completato al 100% fino all’ultimo contatto".

Sale così a una sessantina di unità il bilancio delle persone risultate contagiate dal ceppo indiano del Coronavirus nell’Agrigentino e nel Palermitano. Ma il dato, come prevede Costa, "è destinato ad aumentare, perché stiamo riscontrando la mutazione Delta nella maggior parte dei sequenziamenti che effettuiamo sui passeggeri risultati infetti all’arrivo dal Paese iberico. Adesso aspettiamo le analisi genetiche sui campioni molecolari prelevati a due studenti, trovati positivi al SarsCov2 in settimana al ritorno da una vacanza scolastica sulle Baleari. Molto probabilmente la Delta emergerà anche in questi casi".

Si tratta di due ragazzi di Cefalù tornati da una gita organizzata dal Liceo Classico Mandralisca. Sono attualmente in quarantena domiciliare come le altre 26 persone che hanno partecipato al tour, tra i quali il preside dell’istituto, e che attendono ora il tampone.

