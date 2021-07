Palermo, al via la potatura degli alberi di via Autonomia Siciliana

Al via la potatura degli alberi di via Autonomia Siciliana a Palermo, fortemente voluta dal comitato cittadino "Decoriamo il Quartiere "e dai residenti della zona.

“Su mia segnalazione - dice Alfonso Toralbo, responsabile del comitato cittadino Decoriamo il Quartiere - e in sinergia con l'amministratore comunale e l'ufficio ville e giardini del Comune di Palermo stiamo provvedendo finalmente alla potatura degli alberi, un’importante sforzo considerata l'assenza di risorse per effettuare lavori di gestione 'ordinaria' delle esigenze della città che a lungo andare diventano di gestione straordinaria”.

Ci sono alberi come quelli di via Autonomia Siciliana che soffrono la mancanza di potatura, non soltanto per via degli insetti che in estate ovviamente col caldo aumentano, ma anche per mancanza di illuminazione a causa delle fronde degli alberi che coprono i pali dell'illuminazione pubblica e il semaforo pedonale, rendendo pericoloso l’attraversamento.

