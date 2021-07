Il consiglio dei ministri scioglie per infiltrazioni mafiose il Comune di San Giuseppe Jato

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha sciolto il Comune di San Giuseppe Jato.

La motivazione: "In considerazione delle accertate forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali". Contestualmente è stato deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria della gestione del Comune, che era già stato commissariato in seguito alle dimissioni del sindaco e della metà più uno dei consiglieri comunali dopo che la Prefettura aveva disposto l'accesso agli atti per esaminare l'attività amministrativa del Comune.

