"Giustizia, dal 'sistema' al referendum" al centro di un dibattito a Palermo

Si svolgerà lunedì 12 luglio, alle ore 17, presso il Giardino dei Giusti, in via Alloro, "Giustizia, dal 'sistema' al referendum". L'incontro sui temi della giustizia sarà moderato dal giornalista del quotidiano Il Tempo Gaetano Mineo. Presenti anche Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati ed ex membro del Csm, l'avvocato Antonello Armetta, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo, l'avvocato Giuseppe Rossodivita, presidente della commissione Giustizia del Partito Radicale, il professore Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale e già componente del Csm e il dottor Gigi Omar Modica, magistrato in servizio presso il tribunale di Caltanissetta.

A margine dell’incontro sarà possibile sottoscrivere i sei referendum per la "Giustizia Giusta" promossi dal Partito Radicale e dalla Lega che riguardano la separazione delle carriere dei magistrati, il sistema elettorale del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino.

© Riproduzione riservata