A Palermo dalla prossima settimana vaccini nelle scuole. Al via le somministrazioni in spiaggia

"Già dalla prossima settimana prenderà il via un programma di intervento nelle scuole, stiamo lavorando con i dirigenti scolastici per consentire al personale docente e non docente, gli studenti e, se lo vorranno, anche i loro genitori, di vaccinarsi nei locali della scuola". Lo dice in una nota Daniela Faraoni, direttore generale di Asp Palermo. "L'obiettivo - aggiunge - è di far sì che a metà settembre, quando avranno inizio le lezioni, ci sia il maggior numero di studenti e di personale scolastico vaccinato".

Ed intanto, sono iniziate le vaccinazioni in spiaggia. La prima signora che ha fatto ingresso nel camper dell’Asp di Palermo per vaccinarsi a due passi dalla spiaggia di Magaggiari, a Cinisi, vive a Bergamo ma trascorre da anni le vacanze in Sicilia. Alle 10 in punto Alice si è presentata davanti ai medici ed infermieri dell’Azienda sanitaria del capoluogo per “sfruttare” l’opportunità della somministrazione della dose di siero senza dovere rinunciare ad un giorno di vacanze. “Ottima iniziativa – ha detto Alice – ho visto il camper, mi sono avvicinata, ho compilato i moduli e fatto la vaccinazione. Davvero grazie a tutti per questa opportunità”.

Il camper delle vaccinazioni dell’Asp di Palermo sarà a Magaggiari fino alle ore 17, poi l’ambulatorio mobile si sposterà in Piazza Falcone e Borsellino a Terrasini, dove la gente (di età pari o superiore a 12 anni) avrà la possibilità di avere somministrata la dose di siero (Pfizer). Gli operatori dell’Asp oggi sono pure impegnati a Montemaggiore Belsito, mentre domani a Borgetto e sabato a Trabia. Venerdì e sabato vaccinazioni anche a Lampedusa per residenti e turisti.

