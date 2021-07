Palermo, spaccia crack e hashish in casa: pusher arrestato alla Vucciria

Sono proseguiti, nel corso delle ultime settimane, gli accurati servizi della Polizia denominati 'Alto Impatto', per ridurre gli indici di illegalità e restituire sicurezza e vivibilità ai cittadini che abitano nei quartieri centrali ma anche nelle periferie della città. Dallo Sperone fino alla Marinella, passando per uno dei più grossi centri storici d’Europa, i poliziotti hanno effettuato decine di riscontri, verifiche, identificazioni e perquisizioni.

Grazie all’aiuto del cane antidroga King, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un uomo, con precedenti penali per droga e gravato dal provvedimento Dacur del Questore, residente nello storico quartiere della Vucciria. Nell’armadio nascondeva alcuni sacchetti di plastica contenenti crack ed hashish, in parte già suddivisi in dosi, per un peso complessivo di 50 grammi, circa 800 euro e un foglio con annotate cifre, che hanno fatto ritenere plausibile che il giovane pregiudicato, continuasse dal suo domicilio, a gestire una fervente attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati, il giovane arrestato.

