Da Ragusa a Rosarno, il blitz di Partinico svela dove cresce l’erba dei clan di mafia

Questione di metodo, affinato da anni di pratica, e di riservatezza perché certi nomi e certe facce erano sempre sotto il monitoraggio degli inquirenti.

Dietro agli investimenti che da Partinico avrebbero permesso di esportare le coltivazioni di cannabis praticamente in tutta la Sicilia ci sono fattori diversi ma le ramificazioni degli indagati erano arrivate lontano dal territorio dei Fardazza, ovvero i Vitale di Partinico.

Un business venuto a galla nel corso dell'operazione antimafia Gordio che ieri ha coinvolto 81 persone.

Una conferma - scrive Vincenzo Giannetto sul Giornale di Sicilia in edicola - che arriva nel corso di una serie di intercettazioni raccolte dagli investigatori.

Il 4 maggio 2018: Michele Vitale, 53 anni, riceve una telefonata alle 8,17 del mattino e a chi lo chiama ammette di «avere i c... gonfi» perché soltanto un paio di giorni prima era stata sequestrata una coltivazione di marijuana a Ragusa.

Retata di mafia a Partinico, nomi e foto degli arrestati Giusy Vitale Filippo Vitale Raffaele Visiello Tiziana Vaccaro Giuseppe Tola Rosario Stallone Emanuele Spitaleri Calogero Sicola Simone Purpura Daniel Federico Purpura Salvatore Primavera Maurizio Primavera Antonino Primavera Roberta Pettinato Leonardo Pellitteri Vincenzo Palumbo Marco Marcenò Roberto Lunetto Nicola Lombardo Giuseppe Lombardo Ottavio Lo Cricchio Edoardo La Mattina Roberta La Fata Gianvito Inghilleri Giuseppe Imperiale Biagio Imperiale Raffaele Guida Maria Guida Gioacchino Guida Salvatore Gugliotta Vincenzo Ferreri Massimo Ferrara Francesco Di Trapani Filippo D’Arrigo Angelo Cucinella Savio Coppola Salvatore Coppola Nunzio Cassarà Rosa Casarubbia Stefano Carocci Claudio Bommarito Nunzio Arculeo Alessio Antonacci Giuseppe Accardo

Un altro messaggio, ricevuto il mese prima, aveva permesso di ac- certare il suo coinvolgimento per l’utilizzo di terreni per la semina di una piantagione a Butera. Il cognato di Vitale, Salvatore Leggio, in rapporti con la famiglia calabrese dei Pesce «raccontava che la mattina i Pesce li avevano avvertiti che a Rosarno avevano notato movimenti sospetti».

