Rifiuti e sterpaglie incendiati, colonna di fumo nero nel cielo di Bagheria

Si è sviluppato, ma è già del tutto domato un incendio in una traversa di via Dolce Impoverile e via del Fonditore nel territorio di Bagheria. Lo ha reso noto il Comune.

È probabile che ignoti abbiano dato fuoco a dei rifiuti abbandonati nella zona: sterpaglie, copertoni, spazzatura. Sul posto oltre alla polizia municipale ed ai vigili del fuoco l'assessore all’Igiene Urbana e Polizia Municipale Giuseppe Tripoli e il presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino. Le fiamme, al momento, sono quasi del tutto domate, dalla zona era visibile una lunga colonna di fumo.

