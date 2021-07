Palermo, tentato omicidio a Cruillas: spara al padre e lo ferisce gravemente

Un uomo di 30 anni ha sparato un colpo di pistola al padre di 58 anni in via Barisano da Trani a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo al pronto soccorso di villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi. Pare che il giovane abbia sparato al padre durante una lite familiare. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

Il figlio di 30 anni, che si era barricato in casa, è stato fermato e condotto in commissariato dagli agenti di polizia intervenuti in via Barisano da Trani. Il giovane ha sparato al padre quando l’uomo aveva lasciato la casa ed era in strada. Il figlio, dal balcone, ha mirato contro il genitore colpendolo all’addome.

Al momento dell’arrivo delle volanti, in strada non c'era quasi nessuno: i residenti non sono accorsi per aiutare il ferito e qualcuno se ne stava al balcone.

