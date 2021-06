A19, da domani a Bagheria restringimento della carreggiata in direzione Palermo

Domani e dopodomani, l’amministrazione comunale di Bagheria dovrà eseguire un intervento urgente per la risoluzione dello sversamento di acque reflue in corrispondenza dello svincolo autostradale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, si renderà necessario predisporre un restringimento della carreggiata in direzione Palermo, con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, dal km 6,300 al km 5,500. Le lavorazioni saranno eseguite, in entrambi i giorni, tra le 9:30 e le 18:30.

