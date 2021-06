Incendio ad Alia, anche i cittadini impegnati per arginare le fiamme

Un vasto incendio alle pendici del centro abitato è scoppiato nel pomeriggio ad Alia, piccolo centro del Palermitano. Dalle 14 quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti da Villabate e Villafrati e tre del Corpo forestale sono state impegnati a spegnere l’imponente rogo che si è propagato quando le temperature si aggiravano intorno ai 40 gradi.

Interventi spontanei e di controllo delle fiamme anche da parte di numerosi cittadini che hanno provato a tenere lontano le fiamme dalle case rurali.

Impegnato anche un elicottero civile per domare le fiamme nelle zone impervie. Il rogo infatti si è diretto in maniera preoccupante verso le pendici del monte Roxiura. Le fiamme sono partite dalla zona vicina al cosiddetto “camposanto vecchio” dirigendosi poi anche verso le contrade Fontanelle e Molara.

Ettari di sterpaglie e macchia mediterranea sono andate in fumo. Le fiamme hanno minacciato anche campi non adeguatamente “puliti” dove insistono alberi di ulivi e alcuni pronti per essere mietuti.

Sul posto anche gli agenti del corpo di polizia municipale di Alia e i carabinieri della caserma cittadina.

