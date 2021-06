Domenica di incendi in provincia di Palermo: a Belmonte Mezzagno intervengono i Canadair

Ancora una giornata di fuoco in provincia di Palermo, non solo per le alte temperature ma anche per gli incendi. Due roghi hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea a Belmonte Mezzagno, impegnando vigili del fuoco e forestali. In uno è stato necessario l'intervento dei Canadair.

Altri incendi, sempre nel Palermitano, si sono verificati a Contessa Entellina, Bagheria, Bolognetta, Marineo, Baucina, Campofelice di Fitalia, Mezzojuso, Camporeale e Carini.

Nei giorni scorsi vigili del fuoco hanno dovuto spegnere anche alcuni incendi nei pressi dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, allo svincolo di Terrasini.

