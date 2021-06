Caldo e incendi: è ancora allerta rossa a Palermo e Trapani

A Palermo e Trapani il caldo non dà tregua e scatta ancora l'allerta rossa. Anche per domani la protezione civile ha diramato una previsione con livello di allerta 3, il più alto. Per il resto delle province siciliane, invece, c'è una preallerta con livello 2. Temperature, dunque, sempre elevate ma non da allerta rossa.

L'avviso riguarda sia il caldo che la possibilità di incendi. E così i siciliani dovranno ancora attende diversi giorni prima di poter trovare un poco di refrigerio. Da domani, infatti, secondo le previsioni dei meteorologi, le temperature si alzeranno nuovamente in tutta Italia e il caldo afoso sarà presente per tutta la settimana.

