Barbagianni salvato dalla guardia di finanza nel Palermitano e affidato alla Lipu

Un Tyto Alba (Barbagianni C.), specie protetta di rapace notturno, è stato soccorso nei giorni scorsi dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Partinico. Sulla Strada Provinciale Sp1 Partinico-Montelepre, incrocio Contrada Monaci, hanno visto a terra, un rapace di colore bianco incapace di prendere il volo.

Hanno deciso, quindi, di intervenire, metterlo immediatamente in sicurezza, ponendolo in una cassetta con una coperta sopra per calmarlo e consegnarlo al Corpo Forestale Regionale – Distaccamento di Carini per il ricovero.

L’animale è stato successivamente trasportato al Centro Recupero Fauna Selvatica Bosco di Ficuzza gestito dalla Lipu per ricevere le opportune cure in quanto presumibilmente avvelenato da rodenticida (veleno anticoagulante usato per i roditori).

