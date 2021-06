A Palermo c'è una nuova area pedonale: stop alle auto in via Isidoro La Lumia

A Palermo scatta un'altra pedonalizzazione: si tratta di via Isidoro La Lumia, una delle strade della movida palermitana. Lo stop ad auto e altri veicoli, previsto fino al 31 agosto, 24 ore su 24, è stato deciso da una ordinanza del servizio mobilità urbana del Comune, in vista della manifestazione "La Lumia: una galleria dell'arte e del gusto", organizzata per quasi tutto il periodo estivo.

L'area pedonale riguarda il tratto fra via Torrearsa e termina poco prima di via Archimede. Il provvedimento è stato già firmato dal capo area del servizio Mobilità. A richiedere la chiusura è l’associazione di commercianti "Lalumia" per la manifestazione "La Lumia una galleria d’arte e del gusto".

"La pedonalizzazione temporanea di un tratto via Isidoro La Lumia, limitata al periodo estivo, può essere l'occasione per sostenere la ripresa economica di alcune attività che hanno patito la crisi determinata dalla diffusione del virus - afferma l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania. Sarà l'occasione, inoltre, per ricostruire una sistema di regole che consentirà una convivenza positiva e rispettosa tra le attività produttive e i residenti".

