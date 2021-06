Caldo e incendi, altri due giorni di allerta rossa a Palermo

Ancora caldo torrido in Sicilia nei prossimi giorni. La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 25 giugno e per le successive 24 ore. Permane il livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani, venerdì 25 giugno e dopodomani, sabato 26 giugno.

Riviste al ribasso, invece, le temperature massime percepite (36 gradi centigradi domani e 35 sabato). Inalterata la previsione per il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo: pericolosità “bassa” e livello di "preallerta" (colore arancione).

La calura africana sembra non aver intenzione di abbandonare l'Isola, ma le cose potrebbero cambiare tra il 3 e il 5 luglio quando aria più fresca dal Nord Europa potrebbe portare una generale rinfrescata su molte regioni.

