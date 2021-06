Boato nella notte a Palermo, in fiamme un capannone in via Ugo La Malfa

Un forte boato nella notte a Palermo seguito da una coltre di fumo nero. Ad andare in fiamme un capannone in via Ugo La Malfa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, agenti di polizia e carabinieri.

Tantissime le chiamate arrivate alle sale operative delle forze dell'ordine per segnalare l'esplosione. Nella zona il traffico è stato bloccato per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire. Non sono state ancora accertate le cause che hanno determinato l'esplosione e poi il rogo.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 23 di ieri sera, in fiamme la sede dell’azienda "Le farine dei nostri sacchi", che produce cibi senza glutine.

Il capannone, in metallo, è imploso a causa del forte calore. E sul posto è intervenuto anche l'Nbcr, la speciale squadra dei vigili del fuoco che entra in azione in caso di contaminazioni ambientali, la ragione era la presenza nella struttura di bombole di acetilene.

