Incendio ad Alia, bambini della scuola dell'infanzia evacuati

Incendio in pieno centro abitato ad Alia, nella zona compresa tra piazza Santa Rosalia e l’edificio comunale della Scuola dell’infanzia. Le alte temperature e, con ogni probabilità, qualche gesto imprudente hanno appiccato le fiamme che sono state domate con tempestività dalla squadra del Corpo forestale proveniente dalla vicina Montemaggiore Belsito e da una squadra di Protezione civile comunale coordinati dal geometra Calogero Fatta.

Sul posto sono pure intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Belmonte Mezzagno. A causa dell’intenso fumo propagatosi in tutta la zona, i bambini della scuola dell’infanzia sono stati evacuati e consegnati alle famiglie. Preoccupazione, infatti, destava la presenza di numerose sterpaglie nella zona limitrofa al plesso scolastico.

“Avevo più volte segnalato per iscritto e verbalmente agli uffici comunali competenti la preoccupante presenza di erbacce nella zona attigua alla scuola, causa anche del riprodursi di zecche ed insetti - afferma il dirigente scolastico Antonino La Mendola –. E oggi quel che si temeva si è avverato. Comprendo le difficoltà in cui versa in questo momento l’ente locale – prosegue il preside -, ma preservare la salute pubblica soprattutto dei più piccoli deve essere prioritario per tutti”.

© Riproduzione riservata